Riaperta dopo due mesi la rotonda in viale Milano

In occasione del fine settimana del 2 giugno sarà nuovamente percorribile la strada di ingresso a Milano Marittima - chiusa da quasi due mesi - per la realizzazione della rotatoria di viale Milano. Un progetto pubblico dal costo complessivo di 420.000 euro che ha come obiettivo quello di regolamentare la viabilità in una zona nevralgica del territorio comunale che coinvolge il traffico in uscita dal centro di Cervia, nonché in ingresso e uscita verso il centro di Milano Marittima o in direzione SS16. Con la realizzazione della rotonda sull’intersezione via Milano - via Di Vittorio si procederà alla revisione della viabilità sulla via XXII ottobre, che è comunque indirettamente interessata ai movimenti del traffico della zona.

Inoltre, importante per la viabilità cervese, è anche la nuova strada del piazzale Artusi di collegamento fra via Di Vittorio e via Martiri Fantini che costeggia l’Istituto alberghiero e costituisce il completamento di via Angelini. L’intero comparto, quindi, ha un nuovo assetto viario complessivo più agevole e funzionale ai flussi veicolari - permettendo di congiungere più velocemente il centro di Cervia alla zona Terme e a Milano Marittima, alleggerendo così anche il traffico sulla via Martiri Fantini all’incrocio ponte Cavour e Via Di Vittorio. Il progetto fa parte della revisione complessiva della viabilità e della messa in sicurezza delle reti viarie con particolare attenzione anche alla viabilità ciclopedonale. L’opera è realizzata in varie fasi e quella più impegnativa dal punto di vista della modifica alla viabilità pare quindi terminata. Infatti, i lavori proseguiranno ma, come fa sapere il Comune, senza ulteriori interruzioni della viabilità. Giungendo quindi da via Di Vittorio si potrà da oggi proseguire in direzione Milano Marittima. Ora, inoltre, non è più presente l’impianto semaforico, sostituito infatti dalla rotatoria che dovrebbe agevolare il flusso dei veicoli soprattutto nelle fasi di uscita dalla città. Una buona notizia, dunque, per un intervento pubblico che aveva bloccato uno degli accessi, con introduzione di accessi secondari, a Milano Marittima.

Per l’attesa festività del 2 giugno sarà quindi utilizzabile la nuova rotatoria. Per chi proviene da Cervia prendere la direzione di Milano Marittima più o meno come prima. Così come per chi giunge da Milano Marittima potrà svoltare verso il cimitero dando la precedenza a chi proviene da Cervia sempre in direzione zona cimitero. Sparito anche il semaforo più piccolo. Completata la rotonda, si inizierà con i lavori all’inizio di XXII ottobre dove sarà tolto un pezzo di aiuola e quel punto la rotonda inizierà a funzionare. L’obiettivo è terminare tutto entro fine giugno. Sarà poi completato l’imbocco della pista ciclabile di viale Milano.

Ilaria Bedeschi