Riapre il mausoleo di Teodorico

Da oggi il Mausoleo di Teodorico riapre nei consueti orari. Durante i terribili giorni dell’alluvione che hanno coinvolto la Romagna, il monumento è rimasto chiuso, per problemi legati alla stabilità delle alberature dell’area che potevano costituire pericolo per i fruitori: ora sono stati compiuti tutti i procedimenti per la visita in completa sicurezza.

Un’architettura unica, una capacità costruttiva senza paragoni, un simbolo della Romagna: il Mausoleo di Teodorico è questo e molto di più, tanto da essere sito Unesco e una delle “icone architettoniche” del Belpaese.