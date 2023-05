Riapre il Parco Naturale Tutti salvi gli animali

La situazione è ancora critica in molti comuni dell’entroterra dopo l’alluvione dei giorni scorsi. A Cervia si cerca lentamente di tornare alla normalità in vista della stagione turistica. Dopo giorni difficili in cui il Parco Naturale è stato costantemente presidiato per proteggere gli animali presenti, ieri ha riaperto le porte al pubblico e l’alluvione, fortunatamente non ha lasciato strascichi e, dopo una verifica, tutti gli animali si sono salvati. Nessun danno anche alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima che, dopo i necessari sopralluoghi, riaprirà al pubblico domani. Restano ancora chiuse le Saline di Cervia, inclusa la piccola Salina Camillone dove l’acqua è ancora presente e occorrerà ancora un po’ di tempo per rimetterle in funzione e riprendere le normali attività sia di produzione sia dimostrativo-culturali. La buona notizia è che domani sarà regolarmente aperto il Museo del Sale di Cervia. In programma alle 16.30 un laboratorio dedicato ai bambini dal 5 a 10 anni. Confermate le nuove date della preview della 51° edizione Cervia Città Giardino dedicata al tema di "Giardini Sostenibili, Pace Clima Futuro": dal 2 al 4 giugno.

Dal 2 giugno, per tutto il weekend, sarà allestito nel centro di Milano Marittima, nell’area di rotonda 1° maggio e viale Gramsci "Mi.Ma in Fiore" un mercato di piante e fiori. Gene Gnocchi sul palco la sera del 2 giugno: alle 21 in rotonda 1° maggio "interpreterà" la città dei fiori con uno spettacolo gratuito dedicato a Cervia Città Giardino. Lo show sarà anche un evento di sensibilizzazione per il sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione. Slitta al 15 giugno l’inaugurazione ufficiale di ‘Cervia Città Giardino’; alle 16.30 nei pressi della rotonda della pace, in viale Roma. Ci sarà un intervento del cardinale Zuppi, ospite d’onore della cerimonia. Per domenica alle 11.30 è stato organizzato dal gruppo ‘Rumours’ un appuntamento sotto la Torre San Michele per cantare "Romagna mia". L’evento è organizzato per promuovere la raccolta fondi organizzata dal Comune a favore delle persone colpite dall’alluvione.

Ilaria Bedeschi