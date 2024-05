Riaprono il Parco Naturale e CerviAvventura

Conto alla rovescia terminato. Sabato il Parco Naturale di Cervia e CerviAvventura riaprono le porte ai visitatori dopo mesi di lavori di riqualificazione. Alcuni interventi si sono resi necessari anche a seguito dei danni causati dalla tromba marina del luglio 2019 che ha interessato, in parte, il parco. L’intervento per i nuovi uffici è finanziato dall’amministrazione con risorse proprie per 250mila euro. Il fabbricato, che ospiterà gli uffici del personale addetto alla gestione del parco e i servizi igienici pubblici, è stato progettato ad alta sostenibilità ambientale e ad energia quasi zero, grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e ad un involucro a basso impatto termico.

I lavori sono in corso di attuazione e l’ultimazione è prevista entro l’estate. Inoltre il Parco Naturale per la sua completa valorizzazione ha avuto un finanziamento di 550 mila euro dal Pnrr. L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso aula didattica, realizzato con struttura e rivestimenti in legno ed inserito nel contesto paesaggistico, in correlazione con il nuovo fabbricato ad uso uffici; nella ristrutturazione del punto ristoro esistente dove saranno ampliati gli spazi ad uso cucina e servizi per il personale, mantenendo inalterata l’attuale struttura portante, e che vedrà una riqualificazione energetica con impianto a fonti di energia rinnovabile. Da sabato il parco sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 (giugno-luglio-agosto), con una riduzione di orario a settembre (tutti i giorni dalle 9 alle 19). I visitatori possono accedere al recinto "Nella Vecchia Fattoria", attrazione principale dell’area, ed entrare in contatto con i diversi animali della fattoria. Un’esperienza unica per adulti e bambini. Per l’apertura non sarà disponibile il punto ristoro, interessato da lavori di ristrutturazione; si consiglia pertanto di portare da casa acqua e pranzo al sacco. Nel weekend di sabato e domenica CerviAvventura apre i suoi percorsi sospesi con orario continuato dalle 10 alle 19.30.

Da sabato 8 giugno il parco avventura per famiglie è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. Gli orari cambieranno successivamente nel mese di settembre. In arrivo anche un mezzo elettrico, dal Ministero per le disabilità, con allestimento per trasporto disabili per la fruizione del parco naturale di Cervia all’interno del progetto "In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me" individua come area di intervento il distretto turistico e balneare della costa emiliano-romagnola ed è finalizzato a promuovere il turismo accessibile e inclusivo il turismo accessibile attraverso azioni finalizzate.

Ilaria Bedeschi