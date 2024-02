Riccardo Recchioni racconta in un libro la sua malattia

’Aprite quella porta’ di Riccardo Recchioni (SBC edizioni) è il libro che verrà presentato oggi alle 17 nell’Aula Magna della Casa Matha, in piazza Andrea Costa. Dialogherà con l’autore il Prof. Carlo Monaco dell’Università Primo Levi di Bologna. Riccardo Recchioni, avvocato a Bologna, svolge un’intesa attività professionale e come grafologo forense. Una malattia tanto grave quanto misteriosa improvvisamente entra nella vita dell’autore (che racconta in prima persona) e gliela sconvolge. Per arrivare alla guarigione ci vorrà un lungo periodo di ricoveri ospedalieri, analisi a ripetizione.