"Ricerca difficile col figlio disabile"

I problemi a trovare una casa non sono riconducibili solo ai prezzi alti, ma anche ai vincoli imposti dagli affittuari che mettono ulteriormente in difficoltà coloro che cercano una sistemazione. La testimonianza arriva da Ludmilla Zianko, che racconta la storia di una sua amica. "È da due anni che cerca un affitto, ma nessuno glielo dà perché ha un figlio disabile. Dicono di avere paura. Lei ora vive dalla mamma ma il bambino tra poco inizia la scuola elementare. Non è quindi un problema economico. La mia amica possiede già i servizi di cui ha bisogno il figlio, quindi non richiede ulteriori necessità".