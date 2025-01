"Richiedenti asilo abbandonati, la coop Aurora rispetti il Capitolato"

Sit-in ieri mattina davanti alla prefettura di Ravenna. A scendere in piazza del Popolo sono stati alcuni richiedenti asilo della provincia, sotto la gestione della cooperativa sociale ‘Aurora’ che si occupa di gran parte degli utenti dei Cas (centri di accoglienza straordinaria) distribuiti nel territorio. I migranti di tutte le età, adulti, ragazzi e anche bambini, si sono presentati con al collo cartelli colorati con scritte quali ‘Nel nostro Cas: no lavatrice; no pannolini e latte per i bambini; sì scarafaggi; 2 fornelli per 70 persone’ e ‘Il Capitolato prevede...il medico responsabile sanitario!! Noi non abbiamo neanche la tachipirina per i nostri figli!!’. E proprio il Capitolato, che definisce l’appalto con cui la Prefettura incarica le cooperative della gestione dei richiedenti asilo, è al centro della mobilitazione. In particolare, gli utenti protestano della carenza, quando non della totale mancanza, di servizi descritti come obbligatori. Non solo, si lamentano dell’assenza di beni di prima necessità quali latte per i bambini, ma anche pannolini e pure medicinali.

Ad appoggiare la protesta è, tra gli altri, Ambra Barbieri, insegnante di italiano che in passato ha lavorato per la cooperativa ‘Aurora’: "Mi hanno scritto alcuni dei miei ex studenti, trovandosi in situazioni di continuo abbandono, vorrei che la loro voce potesse essere ascoltata".