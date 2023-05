Ricovero per cani e gatti temporaneo allestito all’interno del parco Pertini

Fra i problemi enormi che hanno travolto i cittadini dei territori colpiti da frane e alluvione c’è anche quello degli animali da compagnia. Il Comune di Casola Valsenio ha promosso l’allestimento di un canile temporaneo in un parco pubblico del paese. Molti cittadini, faticavano ad abbandonare le case, anche preoccupati per il destino dei loro cani e gatti che non sarebbero stati accuditi. "Queste persone di montagna così forti amano la loro casa, sanno che potrebbero rischiare di non tornavi e senza di loro questo territorio è perduto; fanno fatica a lasciare le abitazioni e soprattutto i propri animali – racconta l’assessore Flavio Sartoni – così abbiamo cercato di metterle nelle condizioni di averli vicino". Cani e gatti degli sfollati potevano essere trasferiti lontano, in altre strutture idonee, invece l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Regione e la Protezione Civile, ha coinvolto la Lav, Lega Anti Vivisezione, per la realizzazione di un canile, al sicuro, nel parco Pertini, a pochi passi dalle strutture di accoglienza dove sono accolti gli evacuati. Il canile ha aperto lunedì e ha posto per 50 animali; attualmente vi hanno trovato rifugio dieci cani e sono in arrivo quattro gatti.

"In atri territori si è optato per trasferire gli animali degli sfollati in altri luoghi, ma qui pareva essere particolarmente sentita la dimensione di vicinanza, la necessità di mantenere il rapporto stretto con i propri animali - spiega Beatrice Rezzaghi, responsabile unità d’emergenza Lav - e quindi in poco tempo ci siamo attivati. L’abbiamo realizzato dal niente, con il supporto dei ragazzi del paese che ci hanno aiutato a costruire le strutture fornite dalla Protezione Civile". I volontari si prendono cura degli animali per ogni necessità, ma i padroni possono passare al canile il tempo che desiderano: "In questo momento così duro e brutto per i cittadini poter avere vicino il proprio cane, dargli da mangiare, stare insieme, è un aiuto che abbiamo voluto offrire", conclude l’assessore. Il rifugio temporaneo resterà aperto "fino a quando non troveremo una sistemazione più degna per le persone o potranno tornare nelle loro case".