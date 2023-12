Riforma dello sport, incontro per spiegarla

Fornire un contributo concreto per chiarire i contenuti della nuova riforma del lavoro sportivo, entrata ufficialmente in vigore il 5 settembre scorso con la pubblicazione del decreto legislativo 1202023, correttivo dei vari decreti attuativi. È questo l’obiettivo dell’incontro che il comitato territoriale del Csi Ravenna-Lugo ha organizzato per domani sera alla sala Buzzi, in viale Berlinguer 11, alle 20.30. Il titolo dell’incontro, che si avvale del patrocinio dell’Assessorato allo sport del Comune di Ravenna, è ’Riforma dello sport tra novità e dilemmi’ ed è riservato a tutte le società sportive del territorio, non solo a quelle affiliate al comitato territoriale del CSI. Ad illustrare i contenuti della riforma sarà Marco Guizzardi (foto), ex presidente del Csi Ravenna e oggi direttore dell’Area Servizi al territorio e tesseramento Csi nazionale. Sarà l’occasione per capire come è cambiata la vita delle società sportive e come districarsi nel labirinto delle nuove normative di legge.