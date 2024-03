Rigassificatore sotto osservazione. Polizia e militari nel cantiere: "Controlli normali per opere così"

Polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. Ma anche ispettorato del lavoro e altri organismi. Un vero e proprio controllo interforze quello che nelle giornate di lunedì e di ieri è stato fatto all’interno del cantiere di Punta Marina dove Snam sta costruendo il rigassificatore, l’impianto che attraverso il collegamento con una piattaforma al largo trasformerà il gas naturale liquefatto (Gnl) in gas. I controlli sono stati disposti dal prefetto Castrese De Rosa nell’ambito di quelle che sono le sue prerogative. Ispezioni analoghi erano stati effettuate nel cantiere del parco marittimo, sempre sul litorale. Per tutta la giornata di ieri gli uomini in divisa hanno messo sotto la lente tutta la documentazione relativa al rispetto delle normative di settore, dall’antimafia alla sicurezza sul lavoro, contratti di appalto e subappalto, condizione dei lavoratori impiegati.

"Si tratta di controlli a 360 gradi – spiega il prefetto De Rosa – che vengono disposti per i cantieri finanziati dal Pnrr. In prefettura è costituito un apposito gruppo al riguardo e rientra nelle mie competenze disporre accertamenti, soprattutto in un periodo in cui sono concentrati ingenti lavori. Controlli non sono solo di polizia ma anche di natura amministrativa, per verificare la corretta presenza delle aziende, anche in subappalto e scongiurare fenomeni di lavoro nero. Per questo era presente anche l’ispettorato del lavoro. Iniziative di questo tipo, a Ravenna, per grossi cantieri che sul territorio hanno ricadute economiche e sociali, erano già state assunte. Attenderò la relazione conclusiva poi faremo le opportune valutazioni". Sui controlli della squadra interforze presso il cantiere di Punta Marina interviene anche Snam: "Come sottolineato dallo stesso prefetto, non deve stupire la presenza di agenti delle forze dell’ordine e della Guardia di finanza sul cantiere del rigassificatore. Si tratta di controlli preventivi, che vengono disposti in accordo con gli enti". Snam sottolinea "l’assoluta normalità della cosa, del tutto ordinaria per cantieri e opere di queste proporzioni".