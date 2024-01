Rinnovata convenzione . Siae-Confartigianato. Scadenza 29 febbraio

È stata rinnovata anche per l’anno in corso la convenzione tra Confartigianato e la SIAE per il pagamento dei diritti d’autore per la “Musica d’ambiente” trasmessa nei laboratori artigiani, negli

ambienti di lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti al pubblico e nei pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc), con una riduzione fino al 25% sulle tabelle tariffarie 2024. Previste anche riduzioni per altre tipologie di utilizzo.

Il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali, e quindi per il versamento dei compensi

usufruendo delle riduzioni, previsto per il 29 febbraio 2024. Altre info sul sito Confartigianato della provincia di Ravenna.