"Rionilandia, inizia la stagione del Centro civico"

Dopo qualche anno di assenza a Faenza ritorna Rionilandia. E al Centro civico Rioni di via Sant’Orsola 31, per tutto il pomeriggio del 5 maggio, sono in programma giochi, divertimento, stand gastronomici e l’esibizione dei giovani sbandieratori e cavalieri rionali. La manifestazione, la prima ufficiale di quest’anno con tutti i rioni protagonisti, è infatti organizzata in collaborazione con il Comune di Faenza e il Comitato Palio del Niballo, la Cooperativa Dei Manfredi e il Comitato Giovani Rionali.

L’iniziativa, la cui prima edizione si tenne nel 1996, non è solo una festa campestre che offre a tutti, bambini, giovani e adulti, la possibilità di trascorrere un pomeriggio in allegria, nella natura, ma è anche l’occasione, per gli organizzatori, di far conoscere, attraverso il gioco, la bellissima struttura del Centro civico dove i cinque Rioni si preparano alle attività equestri, per tutti i 365 giorni l’anno.

"Si tratta di un appuntamento aperto a tutti, dalle 15 alle 18 – afferma Stefano Fantinelli, da pochi mese divenuto presidente della Cooperativa dei Manfredi che ha in gestione il Centro civico –. Il programma dettagliato è ancora in definizione ma sicuramente alle 17.30 faremo svolgere, nel quadrato grande, un’esibizione ai giovani cavalieri rionali. Ad ogni modo sarà un susseguirsi di varie attività: ci sarà la possibilità di provare a montare a cavallo e sono in programma giochi che vedranno in palio biglietti per la Bigorda". E dalle 14 sarà chiuso l’accesso nella via che porta al Centro civico per le auto che andranno parcheggiate nel piazzale di via Graziola. Gli organizzatori invitano a partecipare in bicicletta.

"Da qualche settimana – prosegue Fantinelli –, abbiamo avviato una serie di interventi per rendere l’impianto più accogliente e maggiormente fruibile dai cavalieri rionali, abbiamo reso agibili e più adatti ai cavalli la pista di prova del Palio e l’otto da Quintana, dove è stato portato un materiale indicato da un agronomo che ha reso il terreno più friabile; altre migliorìe riguardano le siepi dei tondini di allenamento dei cavalli, giardini, così come l’impianto di irrigazione che è stato riammodernato". "La convezione che abbiamo con il Comune di Faenza per la gestione dell’impianto scadrà il 31 dicembre prossimo e, a suo tempo, sarà ridiscussa per il futuro. Ad ogni modo – continua Fantinelli – abbiamo già proposto al Comune di potere realizzare, in un terreno adiacente alle scuderie, una nuova pista, un nuovo impianto (era già utilizzato dai cavalieri rionali ma aveva un terreno poco adatto, ndr) per potere fare galoppare in tutta sicurezza, e su un terreno idoneo, i cavalieri dei cinque Rioni o altri che verranno in visita alle scuderie". "il luogo è quello dove avrebbe dovuto sorgere il paliodromo, progetto al momento a quanto pare accantonato. Si tratterebe di una pista ovale, ma al momento è una ipotesi per il futuro".

Gabriele Garavini