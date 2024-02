"Riparare presto il palo marino che si trova a Milano Marittima"

Il gruppo consiliare Indipendenza ha presentato una interpellanza facendo presente che a Milano Marittima nord, a ridosso del canale Cupa, "esiste da diversi anni un palo marino di segnalazione che riveste un ruolo

fondamentale, in quanto segnala la presenza di una scogliera semi sommersa che può essere

estremamente pericolosa per i conducenti di natanti. Da otto mesi una sua porzione non esiste più. Ciò lo rende poco visibile". L’amministrazione ha risposto che sta facendo le valutazioni del caso. Così il gruppo: "Il Comune non conosceva nemmeno la problematica"