Risparmiati dal Comune 600mila euro per contenziosi legali

Il Comune ha risparmiato in questa legislature oltre 600mila euro in contenziosi legali. Lo rende noto l’ente in una nota, dove si precisa che l’amministrazione "gestisce e monitora tutto il contenzioso in essere, adottando ed aggiornando un apposito registro; tale atto viene modificato in modo dinamico. Nel corso di questa legislatura abbiamo potuto ottenere un notevole risparmio soprattutto negli ultimi anni, che ci ha permesso di stralciare dai fondi l’importo di 619.999 euro". Infatti "dagli importi accantonati, pari a 1.413.965 euro (consuntivo 2022), viene mantenuto un accantonamento di 886.857 euro (consuntivo 2023).