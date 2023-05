Ristorazione, azienda necessita di dieci addetti

Scadenza l’8 giugno di quest’anno. Si cercano 10 figure per Chef Express, nell’area di servizio Santerno Ovest a Solarolo. Tali figure devono occuparsi della produzione e somministrazione di prodotti food&beverage, dell’accoglienza dei clienti, del lavaggio delle stoviglie, delle pulizie, del riassetto sala e della gestione del magazzino con carico e scarico merci. È titolo preferenziale un diploma in ambito alberghiero, una precedente esperienza, anche minima, nella mansione, la conoscenza base della lingua inglese ed essere automunitie. La tipologia di contratto è in somministrazione della durata di 5 mesi. L’orario di lavoro è part-time su 2432 ore settimanali, con tre turni 22-6, 6-14 o 14-22.