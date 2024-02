Riunione del Consiglio territoriale. Si parla del Parco marittimo e del nodo sosta

Domani, alle 20.45, nella sala del consiglio in largo Magnavacchi 5, a Marina di Ravenna, si riunirà il consiglio territoriale Del Mare con la commissione 3 ’Urbanistica, lavori pubblici, viabilità e mobilità sostenibile’. All’ordine del giorno le espressioni di parere su ’Piani particolareggiati e studi di fattibilità tecnica ed economica per l’accessibilità, la sosta e la circolazione in attuazione del progetto Parco Marittimo–Lidi Sud (Lido Adriano e Lido di Dante)’, del progetto ’Terminal Crociere e Parco Marittimo–Lidi Nord (Porto Corsini, Marina Romea, Casal Borsetti)’. Sarà presente l’ing.Corrado Guerrini, dirigente del Servizio Mobilità e Viabilità del Comune.