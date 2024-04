Romagna in fiore. Già 20mila spettatori

Sono già più di ventimila gli spettatori registrati per ‘Romagna in fiore’, la rassegna dall’anima solidale e green che Ravenna Festival dedica ad alcune delle località più duramente colpite dall’alluvione del 2023. La risposta arrivata dal pubblico conferma il valore di un’iniziativa mirata a coniugare musica e natura, ospitalità ed ecosostenibilità in territori dal grande patrimonio naturale e culturale.

Se per l’appuntamento di apertura del 10 maggio, all’ex colonia di Castel Raniero (Faenza) con Vinicio Capossela e Don Antonio, è già stata raggiunta la capienza massima permessa dal luogo di spettacolo, è ancora invece possibile registrarsi agli altri sette eventi gratuiti in programma fino al 2 giugno.

Intanto per consentire una più ampia partecipazione al concerto di Daniele Silvestri di domenica 26 maggio, lo spettacolo è stato spostato da Sant’Ellero, nell’appennino forlivese vicino a Galeata, alla località La Torraccia a Ravenna, nei terreni della cooperativa C.a.b. Ter.Ra.

Sabato 25 aprile Moder e Murubutu saranno invece all’Abbazia di Sant’ Ellero, i due saranno preceduti dalla cantante Luisa Cottifogli e dal violoncellista Enrico Guerzoni, che alle 14 e alle 15 proporranno ‘Il Santo guaritore’, un viaggio tra musica sacra e popolare.

Gli appuntamenti sono pomeridiani, alle 16 tranne il primo previsto per le 18. Tutti i luoghi di spettacolo scelti sono raggiungibili solo a piedi o in bicicletta dalle aree designate, riproponendo quindi la formula del concerto trekking già parte della tradizione del Ravenna Festival, tra splendide vedute e sentieri storici.

Per informazioni 0544-249244, oppure www.ravennafestival.org, www.trailromagna.eu