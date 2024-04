Rombi d’epoca nel cuore del paese

È in programma per domani a San Pietro in Trento la XV° edizione del locale circuito cittadino riservato a moto costruite fino al 1930. La manifestazione è organizzata dal ’Crame’ (Club Romagnolo auto moto d’epoca) di Imola, associazione che ha lo scopo di diffondere e tutelare la ricerca, il restauro e la conservazione di veicoli di interesse storico, e di far rivivere manifestazioni di prestigio che hanno segnato nel tempo la storia degli sport motoristici, sia in regione che a livello nazionale ed internazionale. L’evento di San Pietro in Trento vanta ormai un notevole seguito di spettatori e di collezionisti, che provengono da tutta Italia e qualcuno anche dall’estero. Per l’occasione il circuito stradale cittadino di circa 900 metri viene chiuso al traffico per permettere l’esibizione di queste moto, che altresì non potrebbero circolare su strada. Il programma prevede il ritrovo dei mezzi dalle 9 alle 10. Alle 11 lo starter annuncerà l’ingresso dei bolidi nel circuito cittadino. Alle ore 15 si ritorna in pista per gli ultimi giri fino alle 16. Per gli organizzatori "Si tratta di una delle poche occasioni dove far girare queste moto. Ci saranno un centinaio di mezzi, tutti rigorosamente di produzione fino al massimo al 1930, per proporre al pubblico dei mezzi rari e fare la differenza rispetto ai tanti altri raduni d’epoca che si trovano in giro".

Gianni Zampaglione