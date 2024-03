’Romeo e Giulietta’ tra cronaca ed elettronica

Il Teatro Masini di Faenza ospita oggi alle 21 lo spettacolo del regista Stefano Cordella e del drammaturgo Tommaso Fermariello R+G, una drammaturgia originale ispirata a Romeo e Giulietta. Il progetto, finalista a In-Box 2023, è interpretato da Caterina Benevoli e Duccio Zanone. Il capolavoro di Shakespeare è una fonte inesauribile di spunti e temi che riletti oggi possono raccontare le contraddizioni del nostro tempo. Il progetto si concentra sull’inquietudine adolescenziale che porta Romeo e Giulietta a vivere la storia d’amore più famosa della letteratura e a morire in nome di questo amore dopo soli 4 giorni dal loro primo incontro. I due protagonisti raccontano la condizione di disagio che capita di attraversare a quell’età: la paura di essere sbagliati, il giudizio dei coetanei, i rapporti conflittuali con la famiglia sono solo alcuni dei temi che vengono affrontati nello spettacolo.

Tutto è estremo a quell’età, non ci sono vie di mezzo: si passa da momenti di estrema felicità a periodi di totale perdita di senso. Lo spettacolo ha la forma di un concerto di parole e musica elettronica, per trasmettere allo spettatore tutta l’energia e la vitalità che caratterizza l’adolescenza. Nella riscrittura di questo classico viene mantenuto quello che è il cuore dell’opera del Bardo: due adolescenti - Riccardo e Gaia - che nel momento più bello della vita umana, quello della scoperta dell’amore, finiscono per una serie di casi del destino a trovare la morte.Biglietti: 15 euro; 10 euro (ridotto per under 29). Oggi la biglietteria del Teatro aprirà alle ore 20; Vivaticket Info: 0546/21306 e www.accademiaperduta.it