Ruba un tablet a un alluvionato Denunciato un 55enne

Un 55enne è stato denuncio a piede libero a Lugo per il furto di un iPad. L’uomo è stato intercettato nell’ambito dei servizi antisciacallaggio, predisposti dal questore di Ravenna Lucio Pennella, dopo essersi impossessato di uno zainetto contenente un iPad e altri oggetti personali: il tutto era stato appoggiato sul marciapiedi da un ragazzo che stava ripulendo dal fango il proprio appartamento. L’intervento della polizia, scattato su segnalazione di un cittadino, ha permesso di rintracciare il sospettato ancora in possesso del bottino razziato. Di fronte all’evidenza, il 55enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità riconsegnando volontariamente il maltolto. Non è la prima volta che qualcuno tenta di impossessarsi di oggetti lasciati fuori ad asciugare: era accaduto anche domenica a Castel Bolognese, con la denuncia di tre persone. In generale sono stati numerosi gli interventi della polizia per prevenire episodi di sciacallaggio: sono state infatti controllate circa 200 persone e 40 vetture.