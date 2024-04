Rubati due trattori nel giro di pochi giorni

Dopo un periodo di cosiddetta calma apparente, la banda dei mezzi agricoli torna a colpire anche nel territorio della Bassa Romagna. L’ultimo raid risale alla notte tra giovedì e venerdì scorso, quando in un terreno situato nella frazione lughese di Santa Maria in Fabriago è stato rubato un trattore Fiat 70-90, del valore che si aggira intorno agli 8mila euro, di proprietà della ‘Zanzi Giovanni, Roberto e Massimo’, azienda agricola situata alle porte di Alfonsine, per l’esattezza in via Torretta, nei pressi di Taglio Corelli. Come precisato da Roberto Zanzi, contitolare dell’azienda che conta una quindicina di dipendenti, "il colpo, regolarmente denunciato ai carabinieri della Stazione di Alfonsine, si è consumato in un’ora imprecisata compresa tra le 19 di giovedì, ossia quando i miei operai hanno terminato il loro turno di lavoro, e la mattina successiva, quando gli stessi intorno intorno alle 7.30 sono ritornati sul posto, vedendo la sgradita sorpresa".

Dopo aver staccato dal trattore uno stendimanichette, ossia un’attrezzatura che facilita la stesura e il conseguente interramento parziale delle manichette per l’irrigazione delle colture, i ladri hanno avviato il trattore e con ogni probabilità l’hanno caricato, in un momento successivo, su un camion. Circa una settimana fa, in questo caso in via Cantarana nei pressi della frazione lughese di Bizzuno, a sparire era stato invece un trattore ‘Lamborghini (targato BO51217) con tanto di atomizzatore, per un valore complessivo che si aggira intorno ai 12mila euro. Se qualcuno lo dovesse vedere può contattare il 112.

Luigi Scardovi