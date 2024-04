Russi, acqua di Ridracoli: è proprio un addio

Russi (Ravenna), 15 febbraio 2017 - L’acqua del rubinetto continua a essere un argomento di discussione per molti russiani. Diversi dopo avere appreso che l’acquedotto non fornisce più acqua di Ridracoli, ma acqua prelevata dal Canale Emiliano Romagnolo ovvero dal Po, e potabilizzata, hanno iniziato a bere acqua minerale. «Io e l’assessore Piva ci siamo confrontati con Romagna Acque e Hera – afferma il sindaco Sergio Retini – abbiamo visitato l’impianto di potabilizzazione Nip2, bevuto acqua di Ridracoli e dei potabilizzatori di Ravenna, il Nip 1 Bassette e il nuovo Nip 2 Standiana senza notare differenze di sapore. Sulla salubrità garantiscono le analisi.

Del resto è dall’ottobre 2015 che il Nip 2 fornisce l’acqua a Russi, i cittadini se ne sono accorti solo d’estate, perché la temperatura dell’acqua era più calda. Qualità e potabilità non sono in dubbio – aggiunge – l’acqua delle nostre case è fra le pubbliche migliori. E il nuovo impianto garantisce acqua per tutti, anche nei periodi di seria siccità . Abbiamo comunque chiesto se è possibile miscelarla con quella di Ridracoli, ci è stato spiegato che questo sarebbe possibile solo con il raddoppio dell’impianto di collegamento. C’è stato un problema – conclude – ma solo a livello di comunicazione».

Erio Franco Errani, cittadino di Godo, un passato da consigliere comunale sui banchi dell’opposizione si è rivolto a Romagna Acque per chiedere un abbuono sulla tariffa. «Se l’acqua è meno buona vediamo di pagarla meno, mi hanno detto tanti cittadini di Godo. Per cui ho scritto a Romagna Acque, che mi ha spiegato che la tariffa la definisce Atesir e che comunque l’acqua degli impianti di potabilizzazione di Ravenna sarebbe più cara di quella di Ridracoli, a causa dei maggiori costi di potabilizzaione».

Romagna Acque fornisce informazioni relative alla distribuzione dell’acqua, nel territorio ravennate e della Bassa Romagna, precisando che i sindaci furono informati dell’attivazione del nuovo impianto Nip2 Standiana. Impianto che fornisce Russi, Lugo Cotignola, Bagnacavallo, Fusignano e Alfonsine, nonché i lidi Sud di Ravenna, il basso forese, Lido di Savio, Cervia, Pinarella e Cesenatico. Il Comune di Russi è alimentato totalmente dalla Standiana, gli altri con un mix di acqua proveniente da Ridracoli e in varia percentuale ( 5% Lugo e Cotignola, massimo 20 % Bagnacavallo, Alfonsine e Fusignano) dal Nip2.