Sabato anche Bonaccini con le proposte del Pd per le prossime elezioni

A partire da venerdì la festa di Largo Corelli a Lugo tornerà a occupare il campo sportivo di via Mozart e proseguirà fino al 3 giugno con dibattiti, spettacoli e gastronomia. L’inaugurazione sarà venerdì alle 18.30 alla presenza di Giuditta Pini, candidata del Pd alle prossime europee, con la candidata a sindaca Elena Zannoni. Atteso invece per sabato alle 19 Alessandro Zan, anch’egli candidato alle europee per il Pd, mentre alle 21 arriverà Stefano Bonaccini, candidato alle elezioni europee, che insieme a Elena Zannoni e ai candidati del Pd per il consiglio comunale illustreranno le proposte per le prossime elezioni. "Le ultime settimane sono sempre decisive – dichiara il segretario del Pd Gianmarco Rossato – per questo stiamo intensificando gli sforzi per far conoscere le nostre proposte e i nostri candidati. Crediamo che la posta in gioco alle prossime elezioni sia molto alta, per Lugo e per l’Europa, e che sia necessario l’impegno di tutti i sinceri democratici e democratiche per chiudere bene questo cammino elettorale a fianco di Elena Zannoni e degli altri partiti e liste della coalizione".