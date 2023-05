Safari Ravenna, incasso agli alluvionati

Dopo la chiusura della scorsa settimana a causa delle disastrose condizioni meteo che hanno colpito diversi comuni della Romagna, Safari Ravenna e Fiabilandia Rimini, i due parchi della famiglia Casartelli, riaprono con un chiaro segnale di sostegno ai territori vittime delle inondazioni: il 25% degli incassi di domani e domenica, giornate in cui si prevede generalmente maggiore affluenza, verrà devoluto alla Regione per contribuire concretamente alla ricostruzione. "Da subito ci siamo mobilitati concretamente per sostenere nel nostro piccolo le realtà locali. Appena abbiamo saputo che la Parrocchia di Savio si è immediatamente organizzata con un gruppo di volontari per la preparazione di pasti, abbiamo donato quanto disponibile nella nostra area Ristoro – dichiara la proprietà del Parco –. Adesso che siamo tornati operativi, speriamo di poter contribuire ancora più attivamente e di ricevere nuumerose visite nel prossimo fine settimana". La quota dell’incasso raccolta sarà versata sul conto intestato a ’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia – Romagna’, Iban IT69G0200802435000104428964, causale: Alluvione Emilia-Romagna.