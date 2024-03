Salomoni: "Indipendenza esclusa dal progetto del centro destra"

In vista delle elezioni di giugno iniziano a definirsi più le alleanze. Liste civiche a sostegno del candidato Mattia Missiroli e ancora attesa per la presentazione ufficiale del candidato Massimo Mazzolani. Quasi tutti, dunque, nell’ala di centrodestra e centrosinistra stanno ‘trovando casa’. Diversa invece la situazione sottolineata dal capogruppo del gruppo consiliare di Indipendenza Gianluca Salomoni, che esprime "rammarico circa la scelta attuata dai partiti, appartenenti al cosiddetto centro destra locale, i quali hanno deciso di non coinvolgere le donne e gli uomini facenti parte di questa nuova realtà locale, lontana anni luce dalle logiche di chi ha governato la nostra città da oltre mezzo secolo in maniera ininterrotta". Un rimbrotto, dunque, arrivato da Salomoni per un mancato coinvolgimento nello scacchiere politico per la corsa verso l’elezione del prossimo sindaco.

Salomoni "critica la non volontà di cambiamento portata avanti dai partiti di opposizione", ossia del centro destra. Lo stesso pone poi un quesito: "Perché Cervia continua ad essere l’unica città (non capoluogo di provincia) della costa Adriatica romagnola a non avere mai avuta una alternanza di governo locale senza essere mai coinvolta almeno ad un ballottaggio fra i vari candidati sindaci che si sono affrontati?". Uno sfogo, dunque, quello di Salomoni, che parla di "imbarazzo circa il non coinvolgimento di Indipendenza da parte dell’attuale candidato Sindaco del Centro Destra locale, già Consigliere Comunale di An -Alleanza nazionale (poi PdL – Popolo della Libertà) nel 2004-2009 e poi anche nel 2009-2014 con Fi-Pdl (poi NCD - Nuovo Centro Destra)".

i.b.