Sangiorgi, incontro dei tavoli tematici

Primo incontro dei sette tavoli tematici messi in campo da Andrea Sangiorgi, candidato sindaco del centrosinistra di Conselice, giovedì sera nella sala ‘Il Gabbiano’. A questo ne seguiranno altri di ogni gruppo tematico per "la costruzione comunitaria di un programma concreto del governo locale, risolutivo delle criticità e portatore nel metodo di una visione chiara caratterizzata da un forte rinnovamento" sottolinea Sangiorgi. Sette tavoli con oltre 120 cittadini rappresentanti del mondo civico, associativo e del lavoro, divisi per temi come l’ambiente, la tutela e messa in sicurezza del territorio, i lavori pubblici, il decoro urbano e trasporti, lo sviluppo economico e agricolo, il sociale e la sanità, la scuola e l’inclusione, l’associazionismo, la cultura e lo sport. Ma soprattutto un tavolo composto solo da una ventina di millenial, libero di esprimere un proprio progetto. Partendo dalle diverse sensibilità e dai diversi approcci, nonostante l’alto numero dei presenti invitati, l’attenzione e la partecipazione è rimasta molto alta nelle quasi quattro ore di attività. Nelle restituzioni presentate al termine della serata sono emersi molti punti comuni tra i gruppi e il loro lavoro proseguirà nelle prossime settimane. I coordinatori e referenti dei tavoli si sono già dati appuntamento per approfondire e completare il percorso. Per contattare il comitato a sostegno di Andrea Sangiorgi si può scrivere alla e-mail comitatosangiorgisindaco2024@gmail.com.