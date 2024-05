Santa Balera e Alluvionati del Liscio in tour

E’ stato reso noto il calendario dei Santa Balera e degli Alluvionati del Liscio, al via con il concertone del liscio del Primo Maggio a Savignano sul Rubicone. Evento clou della rassegna sarà il concerto degli indipendenti in programma al Mei di Faenza il 4 ottobre. Tra i prossimi principali appuntamenti si segnalano la Liscio Street Parade a Rimini, il festival Birichina a Gatteo, l’Alba della Notte Rosa a Gatteo, il Meeting di Rimini e Cara Forlì. Non mancheranno la nuova edizione del Premio Arte Tamburini e il rilancio del Premio Leo Ceroni, mentre prosegue l’attività di Il Liscio nella Rete. Dato più volte per morto, il liscio è tornato a far parlare di sé lo scorso febbraio con l’ospitata al Festival di Sanremo dell’orchestra Santa Balera, premiata dalla Siae e da Amadeus con una Targa per celebrare il Maestro Secondo Casadei.

Tante le giovani band emerse in questi ultimi anni come i Fratelli & Margherita, le Emisurela, Edgar, i Limoni, Nicolo’ Quercia, gli Alluvionati del Liscio, Stefano Bandoli, Cristian Albani, i Sunadur. Le prime date della tournée prevedono il 22 aprile la Masterclass del Folklore Romagnolo a Forlì, il 1° maggio il concerto a Savignano sul Rubicone per i 70 anni di ‘Romagna Mia’, l’appuntamento del 10 maggio a Eufonica Bologna, il 18 maggio il concerto a Faenza a un anno dall’alluvione, con la partnership della Regione Emilia Romagna.

Il 12 giugno è in programma un evento didattico per le scuole alla Fabbrica delle candele di Forlì, mentre due giorni dopo è prevista a Rimini la Liscio Street Parade. Si balla anche il 7 luglio alla Notte Rosa, a Gatteo Mare, mentre il 20 luglio sarà la volta della Rocca di Forlì. Il 25 agosto tappa a Rimini al Meeting dell’amicizia tra i popoli, mentre il 27 agosto è previsto un live all’Ippodromo di Cesena. Ultimi appuntamenti il 7 settembre a Cara Forlì e il 4 ottobre al Mei di Faenza per il Premio Arte Tamburini.