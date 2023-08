"Sant’Agata, sicurezza prioritaria"

Il sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Enea Emiliani, torna sul tema della ferrovia Lavezzola-Faenza e del ponte a Sant’Agata sul Santerno. La scoperta che i binari erano previsti a livello inferiore rispetto all’argine attuale ha scatenato proteste che hanno portato al blocco dei lavori in attesa di un incontro con Regione e Ferrovie: "Sono consapevole che la riapertura della tratta ferroviaria sia importante per garantire un migliore servizio agli studenti in vista del riavvio dell’attività scolastica – ha detto Emiliani – ma la priorità assoluta deve essere la sicurezza dell’abitato di Sant’Agata. La soluzione individuata, seppur transitoriamente, necessita di approfondimenti per rispondere alle perplessità che correttamente sono state espresse dai miei concittadini e che io stesso coltivo. La protezione della vita delle persone è al primo posto". Una manifestazione, di cittadini prevista ieri, è stata annullata in attesa dell’incontro.