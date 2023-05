Sant’Agata, tutti a scuola "Grazie ai comuni vicini"

Da ieri tutti i bambini e ragazzi di Sant’Agata sul Santerno hanno potuto riprendere le proprie attività scolastiche grazie a sistemazioni provvisorie messe a disposizione dei Comuni limitrofi. Nello specifico, i bambini del nido Girasole si trovano ora ospiti al nido ‘Il Bosco’ di Fusignano, i bambini della scuola dell’infanzia ‘Azzaroliì sono accolti al teatrino parrocchiale di Villa San Martino; grazie all’istituto comprensivo ‘Francesco D’Este’, la scuola primaria è al ‘Quadri’ di Massa Lombarda mentre i ragazzi della scuola secondaria di primo grado si trovano alle medie ‘Salvo D’Acquisto’, sempre a Massa Lombarda. È stato inoltre attivato un servizio di trasporto scolastico gratuito.Inoltre, momenti di svago vengono garantiti dai centri di aggregazione allestiti presso le parrocchie di Cotignola e Barbiano.

"Casi come questi dimostrano come fare parte di una Unione possa fare la differenza - hanno dichiarato la presidente Eleonora Proni e il sindaco di Sant’Agata Enea Emiliani, referente per le Politiche educative dell’Unione –. Avere servizi conferiti ci permette di avere una visione e gestione del territorio più ampia e integrata, capace quindi di dare anche risposte più veloci ed efficaci. I Servizi educativi si sono immediatamente attivati per trovare sistemazioni temporanee il più confortevoli possibili per tutti i bambini e ragazzi e in tempi rapidi".

A Lugo invece si andrà a scuola fino alla fine di giugno, malgrado molti edifici inagibili. Per consentire la frequenza fino alla fine dell’anno scolastico ai bimbi delle scuole d’infanzia, Capucci e Fondo Stiliano, è stata trovata una ‘soluzione in due fasi. In dettaglio, da oggi gli allievi della scuola dell’infanzia comunale Capucci e fino al 7 giugno frequenteranno per metà giornata, con il pasto compreso, negli spazi del nido Europa e del centro Il Tondo. Dall’8 giugno, quindi il giorno successivo alla chiusura dell’anno scolastico della scuola primaria, i bambini potranno frequentare fino al 30 giugno, secondo l’orario a tempo pieno, in alcuni degli spazi della scuola Codazzi. Mentre per la scuola statale dell’infanzia Fondo Stiliano la soluzione individuata prevede, anche in questo caso, una soluzione in due fasi, in attesa che si liberino gli spazi delle primarie. Da domani al 7 giugno gli allievi faranno scuola all’aria aperta, nel giardino, dalle 8 alle 13, ma senza pasto, perché la cucina è inagibile. Dall’8 giugno, e fino alla conclusione dell’anno scolastico, i bambini utilizzeranno gli spazi al piano terra della scuola Garibaldi, secondo l’orario a tempo pieno e quindi anche con il pasto. Le soluzioni sono state presentate in una riunione, alla presenza del sindaco Davide Ranalli, con i dirigenti e il personale dei servizi educativi e i rappresentanti dei genitori.