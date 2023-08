’Sapore di sale’, con retrogusto amaro

La festa del sale si avvicina. Da giovedì a domenica 3 settembre il centro di Cervia si vestirà per la 27° edizione della manifestazione Sapore di Sale, quest’anno ancora più sentita a causa degli ingenti danni causati dall’alluvione alla preziosa Salina di Cervia la quale, purtroppo, nel 2023 non darà sale. Un danno, non solo economico, per l’intero territorio. Nel mentre, continuano le occasioni a sostegno della raccolta fondi per il progetto ‘Assieme per la Salina’. La festa, dunque, non verrà meno e il calendario sarà più ricco che mai. Un segnale dunque della voglia di non farsi scoraggiare nemmeno davanti ad eventi di portata, nel senso peggiore del termine, epocale. Tornando alla festa, cosa prevede l’edizione 2023?

Enogastronomia, incontri culturali, visite guidate, presentazioni in anteprima, piatti gourmet, nuovi abbinamenti di sapori, espositori e molto altro saranno il contenuto di 4 giorni importanti i quali prenderanno il via su porto canale e piazzale dei Salinari giovedì alle 19 con l’inaugurazione ufficiale sulla barca storica ‘I Tre Fratelli’ - nella cornice delle della ‘Mariegola delle Romagne’, e il taglio del nastro del sindaco di Cervia, Massimo Medri.

Si prosegue, nel mezzo di tanti appuntamenti gastronomici, venerdì alle 10.30, nel Magazzino del sale Torre, con le borse di studio ai due migliori studenti dell’Istituto Alberghiero di Cervia "Tonino Guerra" consegnate dal Gruppo Civiltà Salinara. Alle 17, nello stesso luogo, si svolgerà il ‘Forum degli Stati Generali delle saline italiane’ mentre alle 18.30, presso il Musa - Museo del Sale (via Nazario Sauro), sarà consegnata la targa celebrativa del Censimento "I luoghi del cuore" attribuita dal FAI alla ‘Antica Salina Camillone arrivata al 24º posto nella classifica nazionale con quasi 10mila voti (sono esattamente 9.333 le preferenze ottenute). Alle 20.45, in Sala Rubicone (in via Evangelisti), è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica ‘La cavèda de sèl’, a cura di Dany Fontana e Andrea Ceccarelli. Le foto della città del sale potranno essere cedute a fronte di una donazione per il Parco della Salina. Grande giornata quella di sabato, ricca di appuntamenti di rilievo.

Si comincia alle 10, nel Magazzino del Sale Torre, con ‘Cultural Heritage: il futuro nel passato’, un incontro con le città del sale del neonato ‘Salt Cities Network’ (Cervia, Margherita di Savoia, Regione di Gozo, Chioggia, Aigues Mortes, Comacchio, Cagliari). Alle 11, in sala Artemedia in Piazza Garibaldi 3, sarà inaugurata la mostra fotografica "Di Sana Pianta" della cervese Luana Viaggi. Il progetto racconta un percorso di guarigione tra visioni botaniche e suggestivi ritratti.

Alle 12.30, nel Magazzino del Sale Torre, sarà presentato il Patto di Amicizia tra Cervia e Chioggia mentre all’esterno del Magazzino, dalle ore 15, è in calendario l’Annullo Postale. Alle 16.30 il momento comunque più atteso della ‘Rimessa del Sale’, nonostante quest’anno sarà solamente simbolico (resta un momento profondamente sentito). Non sarà distribuito il sale, al momento ne è stato raccolto solo in piccole quantità alla piccola Salina Camillone, ma la rievocazione storica avrà comunque uno scopo solidale. Domenica arriva il presidente della Regione Stefano Bonaccini che alle 12, nel Magazzino del Sale Torre, dialogherà insieme al sindaco di Cervia Massimo Medri e al presidente del Parco della Salina Giuseppe Pomicetti su ‘Il futuro delle Saline di Cervia’.

Ilaria Bedeschi