Sarà cremato oggi. Elvio Valerio Cortecchia. Fu assessore del Pci

C’è tempo fino alle 15,30 per dare l’ultimo saluto a Elio Valerio Cortecchia. La salma è esposta alla casa funeraria Anima Serena, in via dei Braccianti 1, fino a quell’ora, quando sarà portata al forno crematorio di Ravenna.

Elio Cortecchia, Valerio in famiglia e per gli amici, è morto all ‘improvviso mentre era ricoverato in ospedale. 79 anni ex dirigente della Gallignani, a Russi era conosciutissimo per il suo impegno in politica, da Pci al Pd e nel volontariato. Negli anni Ottanta era stato assessore ai lavori pubblici, ha ricoperto diversi incarichi nel Pd. "Abbiamo iniziato a far politica nello stesso periodo negli anni Settata – racconta Rosanna Pasi, ex presidente del centro sociale Porta Nova – io mi avvicinai per la battaglia sul divorzio, anche Valerio iniziò in quel periodo. Ci conoscevano già, Russi è piccola ma eravamo anche vicini di casa. Nel 1985 fummo entrambi assessore nella giunta Bendandi, aveva la delega ai lavori pubblici. Valerio era una personalità molto forte con cui il confronto no poteva essere molto accesso, ma sempre molto corretto e rispettoso".

Grandissimo il suo impegno per la Pubblica Assistenza, di cui è stato presidente e artefice della sua crescita e di tanti progetti sempre rivolti ai fragili e alla sua Russi. La famiglia, la moglie Rosannae i figli Gian Luca e Ivan invitano a fare offerte in memoria alla Pubblica Assistenza.