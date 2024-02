Savini vicepresidente in Romagna

Il faentino Roberto Savini è stato nominato vicepresidente di Confcooperative Romagna. Prosegue il rinnovo degli organi all’indomani dell’Assemblea congressuale che ha rieletto Mauro Neri alla presidenza dell’associazione di categoria, che conta 536 cooperative, oltre 40mila lavoratori e un fatturato di oltre 8 miliardi di euro.

Nel pomeriggio di venerdì il nuovo Consiglio territoriale ha eletto i tre vicepresidenti di Confcooperative Romagna: Pierangelo Laghi (della cooperativa Orogel di Cesena), Mirca Renzetti (della cooperativa La Formica di Rimini) e Roberto Savini (del Gruppo Cofra di Ravenna-Faenza), è stato inoltre confermato Mirco Coriaci nel ruolo di segretario generale.

Si tratta delle prime elezioni degli organi dopo la costituzione di Confcooperative Romagna.

"Confcooperative è una grande organizzazione che rappresenta persone e imprese, si occupa di economia sociale e sperimenta ogni giorno cosa significhi custodire e costruire il bene comune – ha commentato Roberto Savini –. Questi elementi costituiscono i principi fondamentali che formano l’identità della nostra associazione, che vede l’impresa cooperativa come indispensabile nel sistema economico. Confcooperative Romagna ha la grande responsabilità di tenere insieme questi valori, di lavorare per le persone e per le imprese che operano in questo importante territorio".