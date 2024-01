"Sbarchi, vedo che la Cgil ha la soluzione: abolire la Bossi-Fini..."

"Resto sempre stupito dalle soluzioni proposte dalla sinistra per risolvere il problema degli sbarchi di clandestini, migranti e vari. Al coro di tanti esperti e capaci solutori dei problemi si aggiunge poi anche la Cgil Ravenna, che in coincidenza con l’arrivo di altri migranti a Ravenna ritiene di aver capito come risolvere, chissà se definitivamente il problema. Basta abolire la Bossi/fini. La segreteria ravennate di quel sindacato poi si lancia in accuse al Governo di Giorgia Meloni". Renato Esposito, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, commenta così quanto pubblicato dal Carlino lo scorso venerdì. "Non si spende una parola per condannare trafficanti e traghettatori vari sempre a conoscenza dell’esatta ubicazione in mare aperto di barconi e navigli vari carichi di clandestini. E cosa dire poi dei soldi che girano attorno a questo sistema, cosa dire dei finanziatori? Nulla. Ovviamente la Cgil nulla dice del Piano Mattei per l’Africa proposto dal Governo Meloni, d’altronde hanno già la soluzione pronta:abolire la Bossi/Fini…..", conclude.