Schianto a Roncalceci, ferita una ragazzina. Scontro anche a Cervia

Ha perso il controllo dell’auto ed è andato a schiantarsi contro quattro vetture in sosta. Avrebbe potuto avere esiti drammatici l’incidente che si è verificato nella tarda serata di sabato a Roncalceci e che ha visto coinvolti quattro giovanissimi. L’ufficio infortunistica della Polizia locale di Ravenna è intervenuto in via Sauro Babini, all’altezza del civico 138, a seguito della segnalazione di una carambola nella quale erano rimaste coinvolte cinque vetture. Una volta sul posto, gli agenti hanno accertato che il conducente di una Mazda, condotta da un giovane di Lamezia Terme, nel compiere una curva a destra aveva perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro le vetture in sosta a lato strada. A bordo della Mazda c’erano quattro giovanissimi, tra cui una 16enne di Cesena che è stata trasportata in ospedale a Ravenna, in quanto avvertiva dolore al collo: per lei la prognosi era comunque di bassa gravità. Sul posto è arrivata la madre, alla quale è stata affidata. Il conducente è risultato negativo all’alcol test.

Un altro incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Cervia, sulla statale Adriatica (foto). Coinvolti tre veicoli, uno dei quali a seguito dello scontro è finito nel fossato adiacente. Due i feriti, portati in ospedale. A seguito della collisione la statale è rimasta chiusa un paio d’ore e si sono formate code.