Schlein con Ranalli nel cantiere dell’argine del Santerno

"La segretaria del Pd Elly Schlein è andata a visitare alcuni dei territori colpiti nell’Appennino dalle frane e in Romagna dall’alluvione, insieme ai sindaci, per vedere la situazione, portare solidarietà alle comunità colpite e raccogliere le esigenze su cui mobilitare il partito". Lo comunica l’ufficio stampa. Nello specifico "con Beatrice Poli, sindaca di Casalfiumanese e Mauro Ghini, sindaco di Borgo Tossignano. Insieme a Fontanelice e Castel del Rio sono i comuni della valle del Santerno, sulle colline imolesi, tra i più colpiti da frane e smottamenti. E poi a Lugo nel pomeriggio con il sindaco Davide Ranalli, in visita al cantiere in cui si sta ricostruendo l’argine rotto dalla piena del Santerno".