Scontro con un’auto, furgone vola nel canale

Si è rivelato meno grave rispetto a quanto in primo tempo temuto (lo spavento è stato comunque tanto) l’incidente verificatosi ieri mattina (martedì) a Villa Pianta, lungo il tratto della statale Adriatica che assume il nome di via Reale Lavezzola. Coinvolte un’auto e un furgone, quest’ultimo volato in un piccolo canale di bonifica (denominato Fratta), situato a poche metri dal più conosciuto Canale Buonacquisto. È successo intorno alle 8.30, quando un 47enne originario del Marocco e residente ad Alfonsine stava percorrendo, al volante di un furgone Toyota, la statale con direzione di marcia Ravenna-Ferrara. Nell’effettuare un sorpasso, per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, è venuto a scontrarsi con una Fiat Punto che lo precedeva, il cui conducente stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in via Buonacquisto a Sinistra, strada che separa la parte lughese di Villa Pianta da Passogatto. In seguito all’impatto il furgone è piombato nel canale, non prima di aver abbattuto una balaustra. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e la Polizia locale della Bassa Romagna che ha effettuato i rilievi. Il 47enne se l’è cavata con qualche lieve ferita (ha rifiutato il trasporto al Pronto Soccorso), l’automobilista è rimasto illeso.

lu.sca.