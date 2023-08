Scontro fra due auto sulla Selice Due feriti portati all’ospedale

Pauroso scontro tra due auto ieri mattina alle porte di Conselice lungo il tratto della strada provinciale 610 Selice compreso tra il capoluogo comunale e la frazione di Lavezzola. Due le persone ferite nell’incidente. Si tratta di un 62enne e di un 52enne, residenti rispettivamente a Lavezzola e a Ravenna, trasportati in ambulanza, il primo all’ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna e il secondo all’Umberto I di Lugo. Le loro condizioni si sono per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto in un primo momento temuto, anche se come è facile immaginare, lo spavento è stato tanto.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato intorno alle 10.45 quando un 52enne che era al volante di una Volvo ‘V60B4’ stava percorrendo la provinciale Selice con direzione di marcia da Conselice a Lavezzola. Poche centinaia di metri dopo l’intersezione con via Gardizza, mentre si accingeva a effettuare una svolta a sinistra per entrare nel piazzale di un’azienda, per cause in via di accertamento, è venuto a collisione con una Fiat ‘Panda’, condotta da un 62enne che procedeva in direzione opposta.

Sul posto sono intervenute due ambulanze assieme al nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia locale della Bassa Romagna. Dopo aver ricevuto le prime cure, i due automobilisti sono stati trasportati agli ospedali di Ravenna e Lugo con un codice di media gravità.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei due mezzi coinvolti un tratto della Selice è stato inizialmente chiuso al traffico ed in seguito regolato a senso unico alternato dal personale della Polizia locale della Bassa Romagna.

lu.sca.