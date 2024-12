Scontro tra auto sulla provinciale. Morto 65enne di Russi, due feriti

Si sono svolti ieri nella chiesa arcipretale di Russi i funerali di Vincenzo Giustra, pensionato 65enne residente a Russi tragicamente deceduto nell’incidente stradale avvenuto domenica scorsa. Nel pomeriggio dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, in cui si sono verificate copiose precipitazioni in tutta la Romagna, l’uomo alla guida della propria vettura stava percorrendo in direzione Faenza la strada provinciale numero 4 a Prada quando, per cause al vaglio dei carabinieri della Stazione di Granarolo Faentino, è entrato in collisione con altri due veicoli che sopraggiungevano dalla parte opposta. Un impatto violentissimo che è costato la vita al 65enne e ha avuto come conseguenza anche il ferimento di altre due persone che viaggiavano sulla vettura entrata in collisione frontalmente. A quanto si apprende, invece, sarebbe illesa la persona che conduceva il terzo mezzo coinvolto nel sinistro stradale.

Nel luogo dell’incidente domenica, sono intervenuti i militari dell’Arma da Granarolo Faentino, i quali hanno eseguito i rilievi di legge, e il personale del 118 che ha trasferito i feriti all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Nel nosocomio sono ancora ricoverati gli altri due feriti. Troppo gravi invece sono stati i traumi riportati dal 65enne russiano del quale si sono svolte le esequie. Alla funzione, celebrata ieri a Russi, è seguita la cremazione a Faenza. Giustra lascia le sorelle e due figli. Uno di loro ieri lo ha ricordato con un post: "Ciao Babbo, te ne sei andato domenica, lasciando un vuoto enorme. Grazie per tutto quello che mi hai dato e per la persona che sei stato. Sarai sempre con me".

La famiglia aveva chiesto espressamente di devolvere le offerte raccolte in favore della Pubblica Assistenza di Russi.