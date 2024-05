Scoperta illecita vendita di coltelli grazie a segnalazione di un volontario dell'Anc

Ravenna, 25 maggio 2024 – La segnalazione da parte di un volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna ha consentito di indagare in stato di libertà un 50enne originario del Bangladesh, intento alla vendita di coltelli (con punta e lama affilata) di varie specie e dimensioni.

E’ successo questa mattina (sabato) a Ravenna presso il mercato settimanale di via Sighinolfi. Il personale dell'Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore ha proceduto al controllo, appurando che uno ‘spuntista’ bengalese, in regola sul territorio nazionale, aveva messo in vendita 13 coltelli della suddetta tipologia. A seguito dei controlli è emerso che l’uomo era gravato da diversi precedenti penali, ma con nulla in atto.

Visti i presupposti di legge, il 50enne è stato accompagnato presso il Comando di Polizia Locale per i rilievi foto-dattiloscopici e fotografici (come previsto dalla normativa vigente) e denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.37 del Tulps, mentre gli strumenti da taglio da posti in vendita sono stati sottoposti a sequestro.

L’episodio testimonia ancora una volta la costante presenza attiva sul territorio del Nucleo Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna in ausilio alle Forze di Polizia per garantire alla cittadinanza sicurezza e rispetto della legalità.