ScrittuRa Festival, il debutto con Tanica

"Sono giornate molto difficili per la Romagna, ma abbiamo deciso di confermare ScrittuRa Festival che si svolge nei territori colpiti dalla alluvione: Ravenna, Lugo, Faenza, Bagnacavallo, Fusignano, Cotignola. Gli ospiti previsti ci hanno dato la loro disponibilità. In questi primi appuntamenti ci saranno Rocco Tanica, Domenico Starnone, Jhumpa Lahiri", spiega Matteo Cavezzali, direttore artistico del festival. Oggi i primi appuntamenti. Domani alle 18 alla biblioteca Classense un evento speciale "che abbiamo chiamato ’Riemergere’. Leggeremo pubblicamente pagine di libri salvati dall’acqua. Ci sono molte famiglie in difficoltà che non possono aspettare i lunghi tempi degli aiuti di stato per questo abbiamo aperte una raccolta fondi che le aiuterà nell’immediato a cui sarà possibile donare a ogni giornata del festival". La decima edizione si apre oggi (tutti gli appuntamenti sono previsti alla Classense) e proseguirà fino al 15 giugno. Ad aprire le danze alle 17 sarà un incontro ’I dolori dell’adolescenza’, con la scrittrice ravennate Linda Traversi autrice de ’La panchina delle cose difficili’ (Einaudi Ragazzi). Una storia che parla di arte, crescere, amicizia, integrazione. Stella ha una grande passione per l’arte, ma ha anche una malformazione alla mano destra che nasconde perché è convinta che la renda diversa. Dialogherà con l’autrice Nicoletta Bacco. Seguirà alle 18.30 uno dei mostri sacri del fumetto italiano Tito Faraci con l’incontro ’Scrivere fumetti’.

Come si fa una storia? Come si crea un personaggio? Spiegato da un grande maestro del fumetto autore di Topolino, Dylan Dog, Tex, Diabolik, ma anche di Spider-Man (sua la storia ambientata a Venezia che ha ispirato il film Spider-Man Far From Home), Daredevil e Capitan America. (Argomento di cui tratta nel suo libro “L’uomo con la faccia in ombra” (Feltrinelli). Dialogherà con Faraci l’autore di graphic novel Gianluca Costantini. La prima serata si chiuderà alle 21 con Rocco Tanica e l’incontro dal titolo ’Le A.I. possono piangere?’. Il polistrumentista ha realizzato il primo libro in dialogo con una Intelligenza Artificiale, dal titolo ’Non siamo mai stati sulla Terra’ (Il Saggiatore). Un’opera che ci conduce sulla soglia di un nuovo modo di raccontare, uscito dal funambolico polistrumentista degli Elio e le Storie Tese. Rocco Tanica dialogherà con Matteo Cavezzali.