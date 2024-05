Scuola Angelo Pescarini. Pepoli presidente dopo Frattini

L’assemblea dei soci della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri, composta dai rappresentanti dei 18 Comuni della provincia, si è riunita a Ravenna per nominare il nuovo Consiglio di amministrazione. Il nuovo consiglio è composto da: Simona Pepoli, progettista esperta nella formazione, che assume la carica di presidente e subentra a Sergio Frattini, in carica dal 2012; Giovanna Martorano, riconfermata nel suo ruolo; Pierluigi Ravagli, già amministratore unico dell’Asp Bassa Romagna. Il nuovo Cda si insedierà nei prossimi giorni. Il presidente uscente Sergio Frattini, al termine dell’assemblea, ha salutato la Scuola: "L’istruzione e la formazione pubblica – ha affermato – hanno il compito di guardare al futuro, intercettando sempre più i bisogni dei giovani e delle aziende, per garantire a tutti i cittadini eque possibilità di costruire per sé la vita che desiderano". L’assemblea ha inoltre approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2023 della scuola, che si è chiuso con un utile pari a 53.243 euro e un valore della produzione di 3.500,810 euro. La scuola Pescarini, che nel corso del 2023 ha accolto oltre 2000 studenti di ogni età, è specializzata nella formazione in ambito tecnico artigianale per ragazzi dai 15 ai 18 anni, nel settore socio sanitario e nell’organizzazione di corsi sul potenziamento delle competenze digitali e delle soft skill.