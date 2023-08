Scuola, il Comune assume ventidue tra insegnanti ed educatrici. Soddisfatti i sindacati

Sono 22 le persone - tra insegnanti ed educatrici - che verranno assunte all’interno di quello che i sindacati definiscono "eccezionale piano di stabilizzazione del Comune di Ravenna". Si tratta di un piano di stabilizzazione per il personale educativo ed insegnante. "Un risultato straordinario per i servizi 06 e per coloro che vi lavorano e a vantaggio delle famiglie che ne fruiscono", si legge in una nota, "ottenuto anche grazie al costante impegno di Cgil, Cisl e Uil confederali e alle sigle di categoria Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl". Una decisione, quella dell’ente locale, "che va a invertire un trend ormai diffuso a livello nazionale: nel Comune di Ravenna si procederà invece alla stabilizzazione di personale in aggiunta ai meri posti vacanti". Un significativo passo "nella direzione del consolidamento e dello sviluppo dei servizi per le famiglie ravennati".