Serata di letture con Chiara Albertini

Scambiamenti annuncia un secondo appuntamento della reading nigth domani alle ore 21. Saranno presenti l’autrice del libro “Nel cuore di una donna”, Chiara Albertini; inaugurerà l’esposizione artistica dell’artista Brigitta Bonaldo. Classe 1980 da Cervia, Chiara Albertini si è laureate in Lingue e letterature straniere a Bologna, la sua tesi di laurea prende corpo nel saggio “Il Medioevo in giallo nella narrativa di Ellis Peters” (Il Ponte Vecchio, 2022). Attualmente Albertini è impegnata nella stesura del suo nuovo romanzo. Le opere di Chiara Albertini hanno conseguito diversi importanti riconoscimenti nell’ambito di: Premio Montefiore, Premio Nazionale Giovane Holden, Premio Internazionale Città di Cattolica, Premio Letterario Milano International, Premio Internazionale Salvatore Quasimodo, Premio Maria Cumani Quasimodo, Premio Internazionale F. Dostoevskij.

Brigitta Bonaldo invece comincia interessarsi alla pittura come illustrazione digitale nel 2013 e, dopo aver conseguito il diploma di Laurea triennale in Grafica d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Milano nel 2017, decide di frequentare la Scuola Internazionale di Comics di Padova. Da allora si occupa prevalentemente di pittura digitale, ricorrendo però spesso a carta e penna per creare gli schizzi di base per i suoi dipinti. Durante la serata, come in occasione di tutti gli appuntamenti della rassegna, sarà attivo un servizio bar a cura di Valentina Café. Le successive date di Reading Night vedranno a Scambiamenti l’autrice cesenate Simona Picchetti (7 marzo), il poeta Mirko Boncaldo (21 marzo), lo studioso di lingua romagnola Maurizio Benvenuti (4 aprile) ed Enrico Piraccini (18 aprile). Tutte le serate sono ad ingresso gratuito. Appuntamento nello spazio culturale di via Nievo, a Cervia.