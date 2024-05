"Serve un quadro chiaro in tempi rapidissimi"

Sulle concessioni balneari Legacoop Romagna ha chiesto un incontro urgente a tutti i parlamentari eletti nel territorio, affinché si attivino in tutte le sedi per dare un quadro normativo chiaro e in tempi rapidissimi. "Non è possibile scaricare sulle amministrazioni comunali l’onere di definire i bandi con le attuali norme e le attuali dotazioni – spiega Legacoop – . Il risultato sarebbero disparità inaccettabili da una località all’altra e carichi di lavoro insostenibili per gli enti locali Non è possibile avviare un’altra stagione turistica ’sub iudice’, compromettendo le prospettive di sopravvivenza di un comparto fondamentale per la nostra offerta turistica".