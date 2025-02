"I ragazzi sono cambiati molto, soprattutto nel modo di rapportarsi con gli adulti, che dovrebbero essere un punto di riferimento ma spesso non lo sono. A casa, perciò, passano molto tempo sui social e a scuola, per fortuna, si confrontano con i coetanei. E poi ci siamo, noi, un corpo docente che mediamente non è in grado di rapportarsi loro e che è oberato dalla burocrazia. Invece di demonizzare social e ChatGPT, dovremmo insegnargli come usarli in modo positivo e dovremmo appassionarli alla lettura con testi meno noiosi di alcuni classici riproposti allo stesso modo da secoli. Il succo è che gli adolescenti sono cambiati, ma la scuola no. Serve una scuola più moderna e un rinnovamento della classe docente".