Settimana della gentilezza al Mercato contadino

Da oggi al 9 marzo, in concomitanza delle celebrazioni della festività delle donne, Coldiretti Donne Impresa e Campagna Amica Ravenna promuovono presso il Mercato contadino coperto di via Canalazzo 59 la ‘Settimana della gentilezza’ invitando tutti i consumatori a sostenere mediante la spesa solidale l’attività di Linea Rosa. "All’interno del Mercato, sui banchi di ogni agricoltore – spiega Roberta Ricciardelli, allevatrice e responsabile di Donne Impresa, il Movimento femminile di Coldiretti – i cittadini troveranno tanti prodotti agricoli ‘gentili’ ben identificati da un fiocchetto rosso che una volta acquistati contribuiranno a sostenere le azioni delle volontarie di Linea Rosa. Invitiamo, quindi, tutti i consumatori a visitare il Mercato e a portare in tavola questi prodotti contadini che sono gentili due volte perché fanno bene alla salute e anche al prossimo".