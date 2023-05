Si entra al monumentale

Oggi rimane chiuso il cimitero urbano di Ravenna, dove la situazione migliora, ma permangono criticità idrauliche; comunque si potranno svolgere le operazioni di tumulazione eo inumazione conseguenti a funerali, con accesso esclusivamente riservato al corteo funebre al seguito del feretro, accompagnato da personale di Azimut. Restano chiusi anche i cimiteri di Villanova, San Michele e Coccolia, momentaneamente inagibili, dove sono in corso interventi di ripristino e di messa in sicurezza. Riaprono i cimiteri del forese per le visite ordinarie e per le tumulazione eo inumazione conseguenti a funerali.