Si riasfalta, modifiche alla viabilità

Via ai lavori di rifacimento dell’asfalto domani nel sottopasso della strada provinciale Felisio. Fino al 12 settembre il traffico sarà sempre offlimits tranne che per i veicoli di cantiere.

Chi percorre viale Oriani da via Circondario Sud alla stazione ha l’obbligo di proseguire diritto arrivato alla rotatoria su viale Oriani. Chi percorre via Provinciale Felisio da Faenza a Lugo ha l’obbligo di girare a destra in via Lato di Mezzo quando arriva alla rotatoria su via Provinciale Felisio all’intersezione con via Lato di Mezzo. Chi percorre via Lato di Mezzo da via Taglioni a via Provinciale Felisio ha l’obbligo di immettersi nella rotatoria all’intersezione con via Provinciale Felisio e proseguire in direzione Faenza.