Si scontrano in moto con un’auto, feriti due minori

Sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena i due giovani fusignanesi, un ragazzo una una ragazza entrambi 17enni, che venerdì sera intorno alle 21.45 a Lugo, mentre in sella ad una ‘Fantic’ Enduro 50 (condotta dal giovane) stavano percorrendo via Acquacalda con direzione di marcia Porta Ghetto-rotatoria di via Mentana, per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna sono venuti a collisione con una Renault Clio. Al volante della Clio c’era un 26enne lughese che proveniva dalla direzione opposta e che stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in via Giotto. In seguito al violento impatto, i due ragazzi sono stati sbalzati dalla sella, cadendo rovinosamente a terra. La richiesta dei soccorsi è stata immediata. Sul posto sono giunte due ambulanze insieme al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico il quale, dopo una valutazione delle loro condizioni e in vista del trasporto di entrambi al Trauma Center del nosocomio cesenate, ha richiesto l’intervento dell’elicottero di Bologna Soccorso che è atterrato una quindicina di minuti dopo nella piazzola nei pressi del sottopasso ferroviario. Sia il conducente della moto che la passeggera sono stati trasportati a Cesena. Pur avendo riportato traumi, fratture e ferite varie, le loro condizioni si sono per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto in un primo momento temuto. L’automobilista, un 26enne del posto, è invece rimasto illeso. A effettuare i rilievi e a regolare il traffico è stato il personale del nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna. Un paio di ore dopo, in questo caso a Fusignano, si è verificato un secondo incidente che ha visto coinvolto un automobilista alfonsinese di 27 anni. È successo intorno alla mezzanotte, quando il giovane stava percorrendo, al volante di una Ford Focus, via Fornace con direzione di marcia Fusignano-San Savino-Alfonsine. Poco dopo l’intersezione con via Sordina, per cause al vaglio della Polizia locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo del veicolo, abbattendo un cartello stradale e danneggiando un’auto in sosta, per poi abbattere parte della recinzione di un’abitazione e arrestare la propria corsa contro un palo della luce. Il 27enne non ha riportato ferite, è stato sottoposto all’alcol test, risultando positivo con una tasso pari a quasi tre volte il limite consentito, che lo ricordiamo è di 0.50 grammi di alcol per litro. Motivo per cui gli è stata ritirata la patente ed è scattata una denuncia a piede libero per ‘guida in stato di ebbrezza’, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

lu.sca.