"Sicurezza in centro, subito un presidio"

Una campagna di raccolta firme per chiedere al Comune un presidio permanente in centro storico per migliorare la sicurezza di tutti. È l’iniziativa lanciata dal movimento politico Area Liberale a Lugo. Chi fosse intenzionato a firmare la petizione può farlo nella mattinata di questa mattina a partire dalle 9 e fino alle 12 presso il banchetto organizzato da Area Liberale, in piazza Martiri.

"L’obiettivo – spiega il referente di Area Liberale del territorio, Giulio Drei – è quello di garantire la sicurezza delle persone e delle attività economiche che operano nella zona, di migliorare la qualità della vita dei residenti e dei visitatori e di contrastare il fenomeno del degrado urbano che minaccia il patrimonio storico-artistico della città. Area Liberale Lugo ritiene che il presidio in centro debba essere coordinato da un referente per la sicurezza, che si occupi di gestire le risorse umane e materiali a disposizione, di dialogare con le istituzioni e le forze dell’ordine, di monitorare la situazione e di intervenire in caso di necessità".

In base al progetto strutturato da Area Liberale, il presidio dovrebbe anche essere integrato da un potenziamento degli assistenti civici per aumentare gli interventi di prevenzione e mediazione sul territorio e da una maggiore collaborazione con le associazioni di volontariato "come l’Associazione nazionale carabinieri – spiega ancora il referente di Area Liberale del territorio – che offrono il loro contributo di solidarietà e assistenza ai bisognosi. Infine Area Liberale chiede anche un potenziamento della polizia giudiziaria, che si occupi di indagare e perseguire i reati commessi in centro storico, in modo da garantire la legalità e la giustizia. La raccolta firme organizzata si tratta di un’occasione importante per esprimere il proprio interesse e la propria partecipazione alla vita della città e per chiedere al Comune di Lugo di ascoltare le esigenze dei cittadini e di agire concretamente per il bene comune".

Monia Savioli